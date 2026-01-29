Kırklareli\'nde İstihdam Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Kurul, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Aytaç Babalıoğullu, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
