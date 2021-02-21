Kırklareli'nde tırın devrilmesi sonucu kapanan Pehlivanköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Alınan bilgiye göre, 39 BC 319 plakalı atık karton yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğanca köyü yakınlarında devrildi.
Kaza nedeniyle, Pehlivanköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yol araç trafiğine kapandı.
Tırın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde tırın devrilmesi nedeniyle kapanan Pehlivanköy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika