Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:58 Kaynak: AA
'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekipleri Vize
ilçesine bağlı Kıyıköy
beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen şüphelileri tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 158 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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