Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi Saymanı Hasan Aktaş, Kurban Bayramı'nda 6 araç ve 25 kişilik ekiple sahada olacaklarını belirtti.

Aktaş, AA muhabirine, yaklaşan Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Lüleburgazlı hemşehrilerinin Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi'ne destek olacaklarına inandığını dile getiren Aktaş, "Bağışlayacakları kurban derileri ile gençlerimizin eğitimine katkı sunup, Türk Hava Kurumu Üniversitesinde uçak mühendisleri ve pilotlar yetiştireceğiz." dedi.

Kurban Bayramı'nda resmi üniformalı bir ekiple deri toplayacaklarını belirten Aktaş, "Bayramın birinci ve ikinci günü saat 09: 00-17: 00 arasında köy ve mahallelerde kurban derilerini toplayacağız. Sığır ve keçi derilerini toplama işi Elmas Et ve Deri Ticaret Firması'nca Ömer Arda tarafından alınmıştır. Koyun derileri ise Uşak Atlas Deri tarafından ihale ile satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlardan kestikleri hayvanın derilerini mümkünse biraz tuzlayıp zaman kaybetmeden THK ekiplerine teslim etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

5 köyde ayçiçeği alımı yapılacak

Lüleburgaz 261 Sayılı Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Rahim Kurt, 5 köyde ayçiçeği alımı yapılacağını açıkladı.

Kurt, bu yıl da Karaağaç, Alacaoğlu, Celaliye, Kayabeyli ve Hamitabat'ta alım yapacaklarını söyledi.

Alım merkezlerinde tüm hazırlıkların yapıldığını anlatan Kurt, "Üreticilerimize bol, bereketli bir ayçiçek hasat sezonu diliyoruz. Alım merkezlerinin hazırlanmasına destek veren Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne de teşekkür ediyorum." dedi.