Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Kaymakam Yüce, 100 metrekare ve üzeri işyerlerinde denetimlerde bulunarak vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Salgın ile herkesin mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Yüce, bu salgının hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

İş yerleri dezenfekte edildi

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işyeri ve kurum binaları dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Altıntaş, pazar yerinde de maske, eldiven dağıtımı, ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması uygulamalarının devam ettiğini bildirdi.