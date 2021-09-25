Kırklareli Valisi Bilgin, restore edilen gar binasında incelemede bulundu - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi gar binasında incelemede bulundu.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresi tarafından restore edilen gar binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyon çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Bilgin, en kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Tarihe tanıklık eden gar binasının vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Bilgin, bu tür tarihi yapılan ayakta kalmasının önemli olduğunu kaydetti.