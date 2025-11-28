Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye\'ye İade Edildi
28.11.2025 09:44
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye\'ye İade Edildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistan'dan Türkiye'ye 3 kırmızı bültenli ve 5 ulusal aranan suçluyu iade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 suçlu ile ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Kırmızı bültenle aradığımız 3, ulusal seviyede aradığımız 5 suçluyu Gürcistan'dan ülkemize getirdik." ifadesini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA AYRINTILARI PAYLAŞTI

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.B., A.C.E., Ü.G. ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç. isimli şahısların yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı: "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM Başkanlıklarımız ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle, 'yağma, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.B. isimli şahıs, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.E. isimli şahıs, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.G. isimli şahıs, 'resmi belgede sahtecilik, şantaj ve hırsızlık' suçlarından ulusal seviyede aranan B.S. isimli şahıs, 'hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından ulusal seviyede aranan E.Y. isimli şahıs, 'resmi belgede sahtecilik ve kasten yaralama' suçlarından ulusal seviyede aranan M.K. isimli şahıs, 'hırsızlık, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarından ulusal seviyede aranan H.M. isimli şahıs, 'kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından ulusal seviyede aranan T.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika

