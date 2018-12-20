Son Dakika Haberleri: Kırmızıtürk Altın Başarı Ödülleri" Sahiplerini Buldu

Kırmızıtürk Altın Başarı Ödülleri" Sahiplerini Buldu

11 saat önce

KırmızıTürk Spikerler Platformu'nca verilen "Altın Başarı Ödülleri" düzenlenen törenle verildi.

Kırmızıtürk Altın Başarı Ödülleri
KırmızıTürk Spikerler Platformu'nca verilen "Altın Başarı Ödülleri" düzenlenen törenle verildi.

Gültepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen töreni, Belma Belen ve Özkan İnanç sundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan KırmızıTürk Medya Kurucusu Cengizhan Kaya, başarının önemine değinerek, dağıttıkları ödüllerin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Daha sonra, seçici kurulun değerlendirmesi ve halka açık oylamalar sonucunda belirlenen ödüller sahiplerine verildi.

"Yılın En Başarılı Kadın Haber Spikeri" ödülünü Meclis TV'den Handan Musaoğlu kazanırken, "Halka En Yakın Belediye Başkanı Ödülü" ise Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'a verildi.

Gecede ödül alan bazı isimler de şu şekilde:

"- Yılın En Başarılı Yerel Siyasetçisi Ödülü/AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday

Yılın En Başarılı Turizm İşletmesi Ödülü/Yedigöller Habitat Mesire Yerleri

Yılın En Başarılı Erkek Haber Spikeri Ödülü/ Erhan Ertürk

Yılın En Başarılı Kültür Sanat Gazetecisi/Funda Karayel

Yılın En Başarılı Kadın Tiyatro Oyuncusu/Şebnem Özinal

Yılın En Duyarlı Program Sunucusu/Aynur Ayaz

Yılın En Başarılı Kültür Turizm Programı/TV NET GEZGİN Programı

Yılın En Başarılı Bölgesel Uydu Kanalı/ Vuslat TV

Yılın En Başarılı Habercisi/ Kerim Ulak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:59 Kaynak: AA

Belen, Gültepe, TV, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başak Dizer'den Eşi Kıvanç Tatlıtuğ İle İlgili İlginç İtiraf: Beni Çok Şaşırtıyor Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı

ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 07:06:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızıtürk Altın Başarı Ödülleri" Sahiplerini Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]