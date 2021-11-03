Kırşehir'de gençler esnafa "Ahilik öğüdü" afişi dağıttı - Son Dakika

Kırşehir'in Kaman ilçesinde gençler, esnafı ziyaret ederek "Ahilik öğüdü" afişi dağıttı.

Kaman Gençlik Merkezine üye gönüllü gençler, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda esnafı ziyaret etti.

Ahi Evran Veli'nin Ahi esnafına öğütlerini içeren afişleri takdim eden gençler, ziyaretlerine belirli aralıklarla devam edecek.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, gazetecilere, Ahi Evran Veli tarafından esnafa tavsiye niteliğindeki öğütlerin bugün bile önemini koruduğunu belirterek, tüm esnaf için temel esasları içerdiğini ifade etti.

Gönüllü gençlerden Mirza Şengün ise Kırşehir'den dünyaya yayılan Ahilik felsefesinin tüm esnafa örnek olması gerektiğini vurguladı.