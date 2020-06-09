Kırşehir'de kapalı yöntemle

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez tamamı kapalı uygulanan yöntemle "rahim alma" ameliyatı gerçekleştirildiği bildirildi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine yoğun kanama nedeniyle başvuran 53 yaşındaki E.Ö'nün muayenesinde rahim kanalında ödem ve tümör saptandı.

Kadın Doğum Kliniğine yatırılan hasta, kısa süre içinde Doç. Dr. Yavuz Şimşek ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Hastaya, laparoskopik (kapalı) yöntemle rahim alma işlemi uygulanırken, ödem ve tümörler temizlendi.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Şimşek, laparoskopik ameliyatın açık ameliyata göre hasta açısından çok daha konforlu olduğunu aktararak, ekibiyle bu ameliyatı Kırşehir'de ilk kez yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Tüm jinekolojik ameliyatları kapalı yöntemle yapabilmek için gerekli altyapıya sahip olduklarını anlatan Şimşek, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kara ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Bulut'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ameliyat sonrası ziyaret edilen hasta E.Ö. ise kendini gayet iyi hissettiğini, kanamadan ve şiddetli ağrılardan bu kadar kısa sürede kurtulduğu için mutlu olduğunu belirtti.