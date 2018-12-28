Kırşehir'de Kayıp Olan Kişi, Ölü Bulundu
58 dakika önce
KIRŞEHİR'in Mucur ilçesine bağlı Pınarkaya köyünde, yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Nevzat Doğan (63), dere yatağında ölü bulundu.
KIRŞEHİR'in Mucur
ilçesine bağlı Pınarkaya köyünde, yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Nevzat Doğan
(63), dere yatağında ölü bulundu.
Mucur ilçesine bağlı Pınarkaya köyünde öğle saatlerinde kaybolan ve yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Nevzat Doğan için arama çalışması başlatıldı. Jandarma
ile UMKE ekipleri ve köylüler tarafından yürütülen arama çalışması sonucunda Doğan, Pınarkaya köyüne yakın dere yatağında baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Nevzat Doğan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kırşehir
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:59 Kaynak: DHA
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