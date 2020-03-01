Kırşehir'de yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları - Son Dakika

Kırşehir'de yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları

6 saat önce

Kırşehir'de okul sporları yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Kırşehir'de yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları, System.String[]

Kırşehir'de okul sporları yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen yıldızlar grubunda erkek ve kızlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

İki gün süren çekişmeli geçen müsabakaların sonunda yıldız kızlar kategorisinde Cacabey Ortaokulu birinci, Yeşilyurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu ikinci ve Kaman Çağırkan Hacı Meşhude Yılmaz Ortaokulu üçüncü oldu.

Yıldız erkeklerde ise Yeşilyurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu birinci, Muzaffer Mermer Ortaokulu ikinci ve Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulu üçüncü olmayı başardı.

Karşılaşmaların sonunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, antrenörler tarafından takdim edildi.

Yeşilyurt, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Liverpool, Watford'a 3-0 mağlup oldu ve 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin 5 Mart'ta Moskova'da görüşecek Koronavirüs basketbola da sıçradı! NBA ve Euroleague... Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in maçları Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 20:42:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]