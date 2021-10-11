Üye Girişi
Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi - Son Dakika

Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi

11.10.2021 15:05

İstanbul Beylikdüzü'nde iddialara göre kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında polisin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen polis, kocayı gözaltına aldı.

Beylikdüzü'nde iddialara göre karı koca arasında kıskançlık nedeniyle başlayan tartışmada kan döküldü. Olay yerine gelen ekipler kadını ölmüş halde bulurken, başında bekleyen kocasını da gözaltına aldı.

EVİN İÇİNDE BEKLEMEYE BAŞLADI

Saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde iddiaya göre kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı.

"BENİ DE VURACAKTI, KAÇTIM"

Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak karakola götürdü. Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kıskançlık krizine giren adam, karısını silahla öldürüp başında bekledi
Kıskançlık krizine giren adam, karısını silahla öldürüp başında bekledi
Kıskançlık krizine giren adam, karısını silahla öldürüp başında bekledi
Kıskançlık krizine giren adam, karısını silahla öldürüp başında bekledi
Kıskançlık krizine giren adam, karısını silahla öldürüp başında bekledi
Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi

Beylikdüzü, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı 15:04 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir 14:56 Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu hayatını kaybetti! Seyirciler gösterinin bir parçası zannetti 14:33 Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu hayatını kaybetti! Seyirciler gösterinin bir parçası zannetti
Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün 14:31 Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek 14:22 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü 14:05 Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü
Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? 13:34 Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar 12:23 Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar

Son Dakika Haberleri
15:03 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
15:00 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
14:55 Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
14:33 Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek
14:22 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek
14:13 Mesut Özil'in gizemli fotoğrafının arkasındaki sır ortaya çıktı! James Rodriguez'e özendi
14:05 Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü
13:54 Fatih Altaylı'nın manidar paylaşımı! Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı
13:49 Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık casusu karanlık sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık casusu karanlık sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu         
15:05
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi         
15:01
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek         
14:33
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş         
14:10
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor         
11:22
İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı         
11:21
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 15:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement