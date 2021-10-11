Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi - Son Dakika

Beylikdüzü'nde iddialara göre karı koca arasında kıskançlık nedeniyle başlayan tartışmada kan döküldü. Olay yerine gelen ekipler kadını ölmüş halde bulurken, başında bekleyen kocasını da gözaltına aldı.

EVİN İÇİNDE BEKLEMEYE BAŞLADI

Saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde iddiaya göre kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı.

"BENİ DE VURACAKTI, KAÇTIM"

Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak karakola götürdü. Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.