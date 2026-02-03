Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular - Son Dakika
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

03.02.2026 12:12
Bolu'da okul çıkışı evlerine gitmek isteyen ortaokul öğrencisi kız çocukları, kendilerinden yaşça büyük bir kız grubu tarafından parkta sıkıştırılarak dakikalarca darp edildi. Zorla para istedikleri öne sürülen saldırganların şiddeti cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sonrası 1 öğrenci darp raporu aldı.

Bolu'da okul çıkışı evlerine gitmek isteyen ortaokul öğrencisi kız çocukları, kendilerinden yaşça büyük bir kız grubu tarafından parkta sıkıştırılarak darp edildi. Dehşet anlarının cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda, 1 öğrenci darp raporu aldı. Polis ekipleri olaya karışan çocuklar hakkında işlem başlattı.

Olay, 8 Ocak tarihinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan Canip Baysal Ortaokulu çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışında evlerine gitmekte olan kız öğrencilerin, okulla ilişiği bulunmadığı öğrenilen 15-16 yaşlarındaki bir kız grubu tarafından önleri kesildi. İddiaya göre şüpheliler, ortaokul öğrencilerinden zorla para istedi. Taleplerine olumsuz yanıt alan grup, küçük yaştaki kız çocuklarını okulun yakınındaki bir parka götürdü.

DAKİKALARCA DARP ETTİLER

Parkta sıkıştırdıkları öğrencilere saldıran grup, kız çocuklarını saçlarından sürükleyerek dakikalarca darp etti. O anlar ise saldırgan grup tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde küçük çocukların acımasızca darp edildiği ve sürüklendiği anlar yer aldı.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından korku yaşayan mağdur öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Durumdan haberdar olan aileler hastane ve emniyete giderek şikayetçi oldu. Hastanede yapılan kontrollerde 1 öğrencinin vücudunda darp izlerine rastlandığı ve darp raporu aldığı öğrenildi. Mağdur öğrenciler ifadelerinde, grubun kendilerini sürekli takip ettiğini ve okul çıkışlarında yollarını kestiğini belirtti.

Konuyla ilgili harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan ve birbirlerinden şikayetçi olan 4 çocuk hakkında işlem yaptı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    mafya olmaya baslamislar 39 2 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    izlesin bunu kız anne ve babaları ondan sonrada sosyal medya yüzünü görsünler dizi filim ve vidyolardan insanlar neler alıyor sadece bu çocuklar değil suçlu 3 1 Yanıtla
