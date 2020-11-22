Son dakika haber: Kızıltepe polisi sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu - Son Dakika

Son dakika haber: Kızıltepe polisi sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu

22.11.2020 15:01

Gelen son dakika haberine göre Kızıltepe polisi sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri KPSS giriş belgesini kaybeden Tahir Köz isimli vatandaşa önce emniyetten belgeyi çıkardı sonra zırhlı polis aracıyla sınava gireceği okula yetiştirdi.

Kızıltepe polisi sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri KPSS giriş belgesini kaybeden Tahir Köz isimli vatandaşa önce emniyetten belgeyi çıkardı sonra zırhlı polis aracıyla sınava gireceği okula yetiştirdi.

Kızıltepe'de polis ekipleri, KPSS ortaöğretime girecek olan Tahir Köz isimli vatandaşı sınava yetiştirmek için seferber oldu. Edinilen bilgiye göre, 09.20 sıralarında Mezopotamya Mahallesi Hacı Hasan Caddesi üzerinde Tahir Köz, kendisinin KPSS'ye gireceğini ancak sınav giriş belgesini kaybettiğini ve sınava geç kaldığını polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, aday ile birlikte Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçerek Köz'e sınav giriş belgesi çıkardı. Polis ekipleri, sınav giriş belgesi çıkardıkları Köz'ü daha sonra polis aracıyla sınava gireceği Mezopotamya Anadolu Lisesine kadar götürerek adayın sınava yetişmesini sağladı.

Son dakika haber: Kızıltepe polisi sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu
Son dakika haber: Kızıltepe polisi sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu

Kızıltepe, Mardin, Polis, KPSS, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber: Kızıltepe polisi sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu - Son Dakika


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