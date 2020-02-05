Kızını kurtarmak için ırmağa atlayan baba, helikopter destekli aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kızını kurtarmak için ırmağa atlayan baba, helikopter destekli aranıyor - Son Dakika

Kızını kurtarmak için ırmağa atlayan baba, helikopter destekli aranıyor

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde ırmağa atlayan kızını kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılarak kaybolan baba, helikopter destekli aranıyor.

Kızını kurtarmak için ırmağa atlayan baba, helikopter destekli aranıyor, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde ırmağa atlayan kızını kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılarak kaybolan baba, helikopter destekli aranıyor.


Dün akşam meydana gelen olayda iddiaya göre, erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan 16 yaşındaki G.G., ilçedeki köprüye giderek kendini Terme Çayı'na bırakmıştı. Olay yerinde bulunan baba Gürsel G. ise kızını kurtarmak için ırmağa girmişti. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak yardım beklerken, baba Gürsel G. ise ırmağın akıntısına kapılarak kayıplara karıştı.


Gün boyunca baba Gürsel G. için Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Terme Çayı'nda arama tarama çalışmaları geceden bu yana sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de arama çalışmalarına havadan destek veriyor.


Yapılan arama tarama çalışmasında baba Gürsel G.'ye ulaşılamadı. - SAMSUN

Terme Çayı, Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşiyle tartışan kadın, kocasını baltayla öldürdü
Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 2'si ağır, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:32:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızını kurtarmak için ırmağa atlayan baba, helikopter destekli aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]