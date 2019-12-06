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KMÜ'de şehit öğretmenler anısına sergi düzenlendi

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şehit öğretmenler anısına sergi düzenlendi.

KMÜ'de şehit öğretmenler anısına sergi düzenlendi, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şehit öğretmenler anısına sergi düzenlendi.


Serginin açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, şehit öğretmenlerin aileleri, öğretmenler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi gezerek eserler hakkında sahiplerinden bilgi alan protokol üyeleri, öğrencileri el emeği eserlerinden dolayı tebrik etti.


Sergi, KMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Saygılı ile Tasarımcı ve El Sanatları Eğitmeni Emine Mümine Aydemir'in danışmanlığında KMÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri tarafından hazırlandı. Şehit öğretmenlerin fotoğrafları, Atatürk temalı eserler ve geri dönüşüm malzemelerinden oluşan eserlerin yer aldığı karma sergi iki gün boyunca ziyaret edilebilecek. - KARAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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