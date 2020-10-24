Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç taburcu edildi

Bu arada, Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nce, 17 Ekim'de yapılan açıklamada, Koç Holding Şeref Başkanı Koç'un Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu belirtilmişti.

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bugün hastaneden taburcu edildiği, Koç'un sağlık durumunun iyi olup, evinde istirahat edeceği kaydedildi.

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