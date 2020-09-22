Kocaali'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

İlçe merkezindeki caddelerde ve Kocaali- Akçakoca istikametinde gerçekleştirilen etkinlikte Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Mansur Saldıran, siyasi parti temsilcileri, Sakarya Üniversitesi öğrencileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bisiklet sürdü.

Etkinlik sonrası konuşan Belediye Başkanı Acar, her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinliklerin kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik ettiğini söyledi.

Bu yılki etkinlik sloganın "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" olduğuna değinen Acar, belediyelerin hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik, yeni veya iyileştirilmiş bisiklet altyapısı tesislerine odaklanan projeler hazırlaması gerektiğini belirtti.

Acar, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.