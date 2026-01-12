Kocaeli\'de Kaçak Tütün ve Malzemeleri Ele Geçirildi

Kocaeli'de piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 350 bin TL olan bandrolsüz makaron, sigara kutusu ve kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 9 Ocak'ta Gebze'de belirlenen adrese operasyon düzenledi. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 350 bin TL olan 2 milyon 750 bin adet bandrolsüz boş makaron, 2 milyon 420 bin adet boş sigara kutusu ile 3 bin 40 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KOCAELİ