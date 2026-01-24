Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

24.01.2026 12:39
28 ildeki operasyonda 61 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 483 milyon TL'lik para akışı belirlendi.

KOCAELİ merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden aralarında örgüt liderinin de olduğu 24 kişi tutuklandı. Toplamda 483 milyon TL para akışı olduğu belirlenen suç örgütünün elde edilen geliri İngiltere'ye aktardığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini B.E.Ö.'nün yaptığı suç örgütünün Kocaeli merkezli 22 Ocak 2025'te kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığını, elde edilen gelirin kripto borsaları üzerinden aklanmasına aracılık ettiğini tespit etti. Bu kapsamda, 61 şüphelinin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 TL para akışı olduğu belirlendi. Şüphelilerin hesaplarına gelen paraların, kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere merkezli kurdukları şirkete aktarıldığı anlaşıldı. Yürütülen soruşturma sonunda 21 Ocak'ta Kocaeli merkezli 28 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheliler dün, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 19'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 42 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 18'i ise adlı kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.