Kocaeli'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

19.08.2022 01:26
Kocaeli'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan bir araçta 11 düzensiz göçmen yakalanırken konuyla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan bir araçta 11 düzensiz göçmen yakalanırken konuyla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

18 Ağustos Perşembe günü TEM Otoyolu üzerinde durdurulan araçta, 11 kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler polis ekipleri tarafından gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan A.S. ve A.E. isimli şahıslar Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesi gereğince göçmen kaçakçılığı yapma suçundan gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kara yollarında durum Kara yollarında durum TEM bağlantı yolunda tır devrildi: 1 yaralı TEM bağlantı yolunda tır devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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