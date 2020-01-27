Kocasinan Belediyesi, konteynerlere görsel zenginlik kazandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi, konteynerlere görsel zenginlik kazandırdı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, konteynerlere görsel zenginlik kazandırdı

6 saat önce

Kocasinan'ı modern projelerle geliştirirken estetik ve görsel açıdan da zenginleştiren Kocasinan Belediyesi, yeraltı çöp konteynerlerine giydirme çalışması yaptı.

Kocasinan Belediyesi, konteynerlere görsel zenginlik kazandırdı, System.String[]

Kocasinan'ı modern projelerle geliştirirken estetik ve görsel açıdan da zenginleştiren Kocasinan Belediyesi, yeraltı çöp konteynerlerine giydirme çalışması yaptı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetler neticesinde Kocasinan'ın daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuştuğunu söyledi.


Temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Daha temiz bir Kocasinan için hijyene ve vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu doğrultuda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz halkın sağlıklı, huzurlu ve daha temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak için vardiyalı sistemle çalışmaktadır. Bu kapsamda ekiplerimiz yol yıkama, çöp toplama ve genel temizlik çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Ayrıca geçen yıl ilçe genelinde yaptığımız çalışmalarla 2 bin adet çöp konteynerini yeniledik. İhtiyaç doğrultusunda nüfusun yoğun olduğu bölgelere toplam 63 adet yeraltı çöp konteynerinin montajını gerçekleştirdik. Farklı tasarımla yeraltı çöp konteynerlerine giydirme çalışması yapılarak hem çevreci mesajlar verildi hem de görsel açıdan zenginlik kazandırıldı. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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