Kocasinan'da temizlik etkinliği

Kocasinan Belediyesi tarafından "Çevremizi Temiz Tutmaya Kapımızın Önünden Başlıyoruz" sloganıyla temizlik etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Gönüllüsü Platformu üyeleri ile mahalle sakinlerinin katılımıyla yol ve kaldırımlarda temizlik yapıldı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başta çevre ve temizlik olmak üzere toplumsal duyarlılık gerektiren bütün konularda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Vatandaşlar için iyi hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Temizlik alışkanlığı noktasında, Erciyesevler Mahallesi sakinlerimizden gelen talep doğrultusunda Kocasinan Gönüllüsü Platformu olarak bir şeyler yapmak istedik. Oluşturduğumuz platform, insanlar arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili birçok konuda aktif olarak çalışıyor. Gönüllülük esasına dayanan bu platformu bütün mahallelerimizde yaygın hale getirerek, bundan sonra hep beraber şehrimiz ve insanlarımız için bir şeyler yapmanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız."