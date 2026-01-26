Kocasinan'da Yaş Pasta Atölyesi İlgi Görüyor - Son Dakika
Kocasinan'da Yaş Pasta Atölyesi İlgi Görüyor

26.01.2026 12:23
Kocasinan Akademi'de düzenlenen atölyede kadınlar pasta yapımını öğreniyor, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kocasinan Akademi'nin Ertuğrulgazi Tesisleri'nde düzenlenen "Yaş Pasta Yapım Atölyesi", kadın kursiyerlerden ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kursiyerler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yaş pastadan çikolataya, kurabiyeden tuzlu pastalara kadar birçok ürünün yapımını uygulamalı olarak öğreniyor.

Eğitimlerde pasta süsleme teknikleri, hamur çeşitleri, kek, poğaça ve pasta malzemeleri hakkında da detaylı bilgiler veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, akademinin kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarıyla kentte fark oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

Yapılan hizmetlerin vatandaşlardan gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Akademi ile farklı branşlarda hanım kardeşlerimize kurslar veriyoruz. Bunlardan biri olan 'Yaş Pasta Yapım Atölyesi' kursu ise en çok tercih edilen kurslardan biridir. Buradan almış oldukları eğitimlerle kursiyerlerimiz, ailelerine ve tanıdıklarına sunum yapıyor. Bu da ayrıca önemli ve kıymetlidir. Özellikle hanım kardeşlerimiz, öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve kent ekonomisine büyük oranda katkıda bulunuyor. Belediye olarak bizler, bu yönde hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz."

Atölyenin usta öğreticisi Eda Küçüktalaslı ise kursta verilen eğitimlerin oldukça kapsamlı olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

