Koliva ve Resul Dindar Ereğli'de sahne aldı
6 saat önce
Koliva ve Resul Dindar, "13. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali" kapsamında konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:40 Kaynak: AA
Koliva ve Resul Dindar, "13. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali" kapsamında konser verdi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen konserde yaklaşık 2 saat şarkılarını seslendiren Koliva, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Daha sonra sahneye çıkan Resul Dindar, albümlerinden seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın sanatçılara çeşitli hediyeler takdim ettiği konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.
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