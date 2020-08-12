Kolombiya kırsalındaki internet erişim sıkıntısı uzaktan eğitimi zorlaştırıyor - VİANİ - Son Dakika

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Kolombiya'daki Viani kasabasından detaylar

Kolombiyalı öğrenci Yiseth Carrillo ile röportaj

Kolombiyalı ikiz kardeşler Sari ve Suly Figueroa Zulet'in ders çalışması

Kolombiyalı kardeşler Michael ve Darwin'in görüntüleri ve çiftçi teyzeleri Blanca Garzon ile röportaj KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kırsal kesimlerinde yaşanan internet erişim sıkıntısı nedeniyle öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitime devam etmekte zorluk yaşıyor.

Ülke genelinde kırsal kesimlerde bilgisayar ve internet erişimi sıkıntısı yaşanıyor ve dijital platformlarda eğitime kısıtlı katılım sağlanıyor. Manillas köyünde yaşayan öğrenciler Yiseth Carrillo (16), 5 yaşındaki ikiz kardeşler Sari ve Suly Figueroa Zuleta ile 11 yaşındaki ikiz kardeşler Michael ve Darwin Sanchez, ödevlerini ödünç alınan ya da bağış olarak verilen cep telefonlarıyla yapıp öğretmenlerine gönderdiklerini söylediler.

Viani kasabasındaki Victor Manuel Londono okulunda öğrenci olan 16 yaşındaki Yiseth Carrillo, internete sadece belli bir noktada bağlanabildiğini ve ödevlerini de orada yaptığını belirtti. "Barınağım olmadan önce yağmur yağdığı zaman ödevlerimin ıslanmaması için eve koşmak zorunda kalırdım. Bir gün artık yeter deyip, internetin çektiği noktaya bir masa ve kendimi güneş ve yağmurdan korumak için küçük bir barınak yaptım," diyen Carrillo, önceleri uzak bir komşusunun zaman zaman ödünç verdiği telefonla ödevlerini yaptığını, sonrasında ise Cali'de yaşayan hayırseverlerin kendisine bir telefon verdiğini belirtti.

Darwin kardeşlerin teyzesi Blanca Garzon ise karantinanın ilk günlerinde çok zorluk yaşadıklarını ve yeğenlerinin öğretmenlerinin ödünç verdiği telefonu kullandıklarını belirtti. " Bize verdikleri cep telefonu ve bir sandalye ile bu ağacın altında geldik ve internet yavaş çalıştı, onlara ağaca tırmanmalarını söyledim, Yeğenlerim ağacın üstünde iyi bir sinyal aldıklarını söylediler, fotoğrafını çektikleri ödevlerini hızlı bir şekilde öğretmenlerine gönderebiliyorlar. İnternet sinyali bir sorun, ancak Tanrıya şükür çalışmaya devam edebiliyorlar."