Son Dakika › Güncel › - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü - Son Dakika
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü
6 saat önce
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölüGOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü
GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesindeki Goma kentinde yolcu uçağı bir evin
üzerine düştü. Kazada uçakta bulunan 17 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Kivu Valisi Nzanzu Kasivita Carly, Busy Bee adlı firmaya ait Goma-Beni seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü söyledi.
Kongo'daki uçak kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi Demokratik Kongo'da yerleşim merkezine yolcu uçağı düştü: 24 ölü Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi