Son Dakika Haberleri: - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü
Son Dakika Güncel - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü - Son Dakika

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü

6 saat önce

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölüGOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü

GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesindeki Goma kentinde yolcu uçağı bir evin

üzerine düştü. Kazada uçakta bulunan 17 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Kivu Valisi Nzanzu Kasivita Carly, Busy Bee adlı firmaya ait Goma-Beni seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü söyledi.

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü

Kongo, Goma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kongo'daki uçak kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi
Demokratik Kongo'da yerleşim merkezine yolcu uçağı düştü: 24 ölü Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 21:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]