Kontrolden çıkıp tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kontrolden çıkıp tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı

18.06.2022 04:07

Kaza yapan aracın görüntüsü Ekiplerin araç içinde çalışması Yaralı sürücünün sedyeyle taşınması Trafik ekibinin kaza yerinde ölçüm yapması İZMİR (AA) – İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kontrolden çıkan ve önce ağaca sonra tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza yapan aracın görüntüsü

Ekiplerin araç içinde çalışması

Yaralı sürücünün sedyeyle taşınması

Trafik ekibinin kaza yerinde ölçüm yapması

İZMİR (AA) – İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kontrolden çıkan ve önce ağaca sonra tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

H.Ö'nün kullandığı 06 CDY 748 plakalı otomobil, Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Nikah Dairesi yakınlarında tramvay yoluna girerek önce ağaca ardından Alaybey'den Ataşehir yönüne giden tramvaya çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkıp tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkıp tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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