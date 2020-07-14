Konya'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Kaza, 07.00 sıralarında Konya- Adana karayolunda Karapınar yakınlarında meydana geldi. Ruhi Şakar yönetimindeki 20 BLJ 89 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü Ruhi Şakar kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Emir Özel (33), Büşra Özdemir (27), Yasin Özdemir (28) ve Durmuş Özel (13) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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