Konya\'da Hırsız Kamera İncelemesiyle Yakalandı

Konya'da ışığı yanmayan müstakil evlere girerek altın ve para çalan hırsızlık şüphelisi, polisin 73 saatlik kamera incelemesi sonucu montundaki fosfor detayından yakalandı. Mahalle sakinlerinin geceleri nöbet tuttuğu çevrede, şüphelinin yakalanmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde son iki ay içerisinde 4 ayrı müstakil ikametin pencerelerinin zorlanarak açılması ve içeriden altın ile nakit para çalınması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayların aydınlatılması için 'özel ekip' kuruldu.

Montundaki fosfor ele verdi

Özel ekip, hırsızlık olaylarının yaşandığı mahalleden itibaren yaklaşık 6 kilometrelik güzergahtaki tüm güvenlik kameralarının görüntülerini temin etti. Toplam 73 saatlik görüntü kaydını saniye saniye inceleyen polis, gece görüntülerinde bir şüphelinin montundaki fosfor parlamasını fark etti. Bu detay üzerinden eşkal tespiti yapan ekipler, şüphelinin aynı mahallede ikamet eden ve girdiği evleri tanıyan B.G. (33) olduğunu belirledi.

"Işığı yanmayan evleri seçtim"

Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan B.G.'nin ikametinde yapılan aramada; çalınan 12 bin Türk Lirası, 11 gram altın ve 5 Euro ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar, polis ekiplerince mağdurlara teslim edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde, mahallede yaya olarak gezdiğini ve özellikle ışığı yanmayan evleri hedef seçtiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Mahalleli polise teşekkür etti

Hırsızlık olayları nedeniyle tedirgin olan ve gece saatlerinde polisle birlikte nöbet tutan mahalle sakinleri, şüphelinin yakalanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Mahalleli, titiz çalışmalarından dolayı Asayiş Şube ekiplerine teşekkür etti. Gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA