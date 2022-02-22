Konya'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Konya'da kaçak sigara operasyonu

22.02.2022 14:54
Konya'da kaçak sigara operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde müzik ve hediyelik eşya işi yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda tütün ve boş makaron ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde müzik ve hediyelik eşya işi yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda tütün ve boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Huzur ve Güven Şehri Konya" ilkesiyle devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede müzik ve hediyelik eşya satan bir iş yerinde kaçak tütün ve tütün mamulleri olduğunu tespit etti. Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada bir araç içerisinde ve depoda bandrolsüz 465 bin 200 adet boş makaron, bandrolsüz 17 bin 840 adet doldurulmuş makaron sigara, 64 bin 600 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi. İş yeri sahibinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da kaçak sigara operasyonu

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Hisarcık, Sigara, Tütün, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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