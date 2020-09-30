Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan, aralarında düğüne katılanların da bulunduğu 52 kişiye cezai işlem uygulandı.
Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği kentte, polis ekiplerinin sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, bir sokak düğünü sahibiyle 2 iş yerindeki maske takmayan 24 kişiye idari işlem uygulandı.
Umuma açık 2 iş yerindeki 27 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" suçundan idari işlem yapıldı. Ayrıca iş yeri sorumluları hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişiye para cezası verildi - Son Dakika