Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan, aralarında düğüne katılanların da bulunduğu 52 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği kentte, polis ekiplerinin sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, bir sokak düğünü sahibiyle 2 iş yerindeki maske takmayan 24 kişiye idari işlem uygulandı.

Umuma açık 2 iş yerindeki 27 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" suçundan idari işlem yapıldı. Ayrıca iş yeri sorumluları hakkında adli işlem başlatıldı.