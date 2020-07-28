Konya'da kumarhaneye dönüştürülen iş yerine baskın - Son Dakika

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir işyerine baskın düzenleyen polis, 12 kişiye para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir işyerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polislerin gece yarısından sonra düzenlediği operasyonda, içeriye masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye dönüştürülen kumarhanede, yapılan aramalarda, 1 digital tombala makinesi, kumar oynanmak için kullanılan fişler ile bazı aletler ve 62 fişek ele geçirildi.

Ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında 12 kişiye para cezası kesti.