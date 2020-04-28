Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeniden başlatılan "Nefes Kredisi"nin cirosu 25 milyon liranın altında olan işletmelere finansman sağlanacağı bildirildi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklamada, TOBB'un geçtiğimiz yıllarda 6 kez gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesinin "TOBB Nefes Kredisi"nin yeniden başladığı aktarıldı.

TOBB'un öncülüğünde oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilen yeni "Nefes Kredisi" ile cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerin 2020'de geri ödeme yapmadan finansa ulaşma imkanına kavuşacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TOBB'un öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu'nun teminat desteği ile Denizbank ile protokol imzalanmıştır. Üyelerimizin finans imkanına kavuşmaları amacıyla kaynaklarımızı yeni nefes kredisi çalışmasına sunduk. 27 Nisan'da ilk etapta Denizbank işbirliğiyle başlayan yeni nefes kredisi projesine önümüzdeki haftalarda kamu bankalarımızın da katılmaları öngörülmektedir. Yeni nefes kredisini üyelerimiz, 2020 yılı ödemesiz olmak üzere 2021'den itibaren 12 eşit taksitte, yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ve firmanın cirosuna göre 50 bin veya 100 bin liraya kadar kullanabilecekler. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz üye oldukları odalarımız ve borsamızdan alacakları üyelik belgesi ile koşulsuz şartsız, Denizbank şubesine başvurabilecekler. Üyelerimiz dijital ekonominin nimetlerinden faydalanarak oda-borsalarımızın sistemlerinden e-belge olarak da belgelerini alabilecekler."