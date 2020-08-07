- Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden başkan seçildi

KONYA - Konyaspor'da mevcut başkan Hilmi Kulluk yeniden başkanlığa seçildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki olağan genel kurul toplantısında tek liste yer aldı. Delegeler Hilmi Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu seçti. Yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: "Ekrem Coşkun, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Mehmet Güven Öten, Kani Uğur Öncan, Muhammed Zahir Renklibay, Ali Kemal Işıkçeviren, Vahdi Karacaoğlu, Cengiz Yönet, Muammer Akın, Mehmet Akcan, Mehmet Orhan, Nuh Kaygısız, Hakan Faydasıçok ve Gökhan Çelik."

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk olağan kongrede yaptığı konuşmada kulübün hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gelirlerin artırılması gerektiğini belirtti.

"Artık bıçak kemiğe dayandı"

Reklam gelirleriyle stattaki sanayicileri Konyaspor'a destek olmaya çağırdığını ifade eden Kulluk, "Konyaspor yönetim kurulunun üzerindeki yükle, belediye başkanlarımızın üstündeki yükle gitmez. Bu çark tıkanır. İmece usulü herkes üzerine yük alırsa biz bu çarkı çevirebiliriz. Benim ve yönetim kurulu üyelerinin kulüpten 17 milyon liranın üstünde alacağı var. İki yılda benden 1 milyonun üzerinde para çıktı. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ne belediyemizden ne yönetimimizden maddi yönde çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Gelin bunu hep beraber paylaşalım. Bu takım Hilmi Kulluk'un takımı değil ki. Bu takım Konyamızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık. Konya'dan tek istediğim şu hep beraber birleşelim aklın yolu bir en iyi yere çıkalım" dedi.

Şu anki mevcut borcun yatıracakları vergi dahil 158 milyon 970 bin lira olduğunu anlatan Kulluk, "Bu borç, kapanır mı? Yıl bazında 1,2,3 yılda kapatılamaz. Bu, bütün kulüplerin başında var. ya çok büyük bir şampiyonluk, başarıyla belirli bir kısmı kapanabilir. Ama kur ve bankadan dolayı 3 yıl sonra buraya toplandığımızda, 'ya ne oldu, Kulluk kulübü batırdı, 300 milyon borç olmuş' buna herkes alışacak. Sırf biz değil bütün kulüpler aynı durumda" ifadelerini kullandı.