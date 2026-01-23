Köpek Kavgası Sonrası Silahlı Saldırı - Son Dakika
Köpek Kavgası Sonrası Silahlı Saldırı

Köpek Kavgası Sonrası Silahlı Saldırı
23.01.2026 15:04
Kayseri'de köpeklerin boğuşması sonrası komşusunu av tüfeğiyle yaralayan sanık hakim karşısında.

Kayseri'de Melikgazi İlçesi'nde köpeklerin boğuşması nedeniyle başladığı öne sürülen olayda komşusunu av tüfeği ile yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde iddiaya göre köpeklerin boğuşması nedeniyle başladığı öne sürülen olayda komşusu M.G.'yi av tüfeği ile vurarak yaralayan 63 yaşındaki M.O.; Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık M.O., avukatı ile katılırken, M.O.'dan şikayetçi olan M.G. ve kardeşleri de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan M.O.; köpekler boğuştuğundan dolayı ayırmak için kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açtığını ve koyunları otlatmaya götüren H.E.G.'yi ikaz ettiğini, sonrasında V.G.'nin eşi ile kendisinin bulunduğu yere geldiğini ve kendisini linç etmek için diğer kardeşlerini çağırdığını, kendisine hakaret ettiklerini bunun üzerine kendisinin eve sığındığını, kapıyı zorlamaları nedeniyle kendisini korumak için kapıdan yere doğru korkutmak için bir el av tüfeği ile ateş ettiğini, kimseyi öldürme niyetinin olmadığını söyledi. H.E.G. ise olaydan birkaç gün önce M.O.'nun yine kendisine ateş açtığını, olayın büyümemesi için babası ve amcalarına bu olayı anlatmadığını; olay günü de yine üzerine ateş açınca babası ve amcalarına söylediğini, bunun üzerine babası ve amcalarının konuşmak için M.O.'nun yanına gittiğini söyledi. M.O.'nun kendilerini görünce önce eline sopa aldığını sonra da eve girerek av tüfeğini aldığını belirten H.E.G., amcası M.G.'nin bunu fark ederek, kapıyı çektiğini, M.O.'nun kapı aralığından kendilerini öldürmek için ateş açtığını söyleyerek açılan ateş sonucu amcaları M.G. ve V.G.'nin yaralandığını söyledi. Olayda yaralanan M.G. ise M.O.'nun kendilerini öldürmek için ateş ettiğini belirterek, olayda yaralanması nedeniyle yüzde 50 sıkıntılarının devam ettiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti M.O.'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpek Kavgası Sonrası Silahlı Saldırı - Son Dakika

Köpek Kavgası Sonrası Silahlı Saldırı
