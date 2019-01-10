Son Dakika Haberleri: Köpek Saldırısının Yaşandığı İlçede Köpekleri Toplama Çalışmaları Sürüyor

Köpek Saldırısının Yaşandığı İlçede Köpekleri Toplama Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Özer'in okulunun bulunduğu Hacılar ilçesinde köpekleri toplama çalışmaları sürerken, Mehmet Özer'in arkadaşları yaşananları anlattı.

Köpek Saldırısının Yaşandığı İlçede Köpekleri Toplama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Özer'in okulunun bulunduğu Hacılar ilçesinde köpekleri toplama çalışmaları sürerken, Mehmet Özer'in arkadaşları yaşananları anlattı.

Hacılar ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta yaşanan olayda yaklaşık 20 sokak köpeğinin saldırısı sonucunda Baki Ayşe Simitcioğlu Lisesi öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetmiş, arkadaşı Hacı Ali Tuğrul ise yaralanmıştı. Olay sonrasında ilçe genelinde sokak köpeklerini toplama çalışmaları başlatılırken, bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Ekipler kanunen yasak olan köpek ırkını besleyen bir vatandaştan köpeğini almak istedi. Yapılan uzun görüşmelere rağmen vatandaş köpeğini teslim etmek istemedi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda vatandaş ilçe kaymakamı ile görüşmek istediğini ve köpeği bu görüşmeden sonra teslim edeceğini ifade etti. Polis ekipleri de vatandaşı ilçe kaymakamı ile görüşmesi için kaymakamlığa götürdü.

Ekiplerin çalışmaları sürerken acı olayda hayatını kaybeden Mehmet Özer'in arkadaşları da yaşananları şu şekilde anlattı:

"Hastanedeki arkadaşımızın anlattığına göre Mehmet ve arkadaşları camiden dönüyormuş. Jandarmanın alt tarafından gelirken 25-30 tane köpek önlerini kesmiş. 4 kişi diye anlatmış arkadaş. İkisi yukarı ikisi aşağı doğru kaçmış. Mehmet de asfalt yoldan toprak yola doğru kaçınca düşmüş. Köpekler de onun başına toplanmış. Hocalar ve öğrenciler yardımına koşmuş. Olay bu şekilde olmuş." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

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