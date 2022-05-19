Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kedi - Son Dakika
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Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kedi

19.05.2022 12:14

Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kediBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada bulunan yavru yabani tavşana, 3 yavrusu bulunan boncuk isimli kedi, annelik yapıyor.

Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kedi

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada bulunan yavru yabani tavşana, 3 yavrusu bulunan boncuk isimli kedi, annelik yapıyor. Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşanın süt annesi bir kedi oldu. 3 yavrusuna bakan boncuk isimli kedi, yavru tavşanı da sahiplenip emziriyor.

Mobilya ustası ve çiftçilik yapan Şeref Aydın(32), kırsal Kurşunlu mahallesindeki tarlasına gitti. Köpeklerin kovalaması sonucu aracının önüne çıkan tavşanı gören Aydın, yavrunun yuvasını aradı fakat bulamayınca sahip çıktı. Aracına alıp evine götürdüğü yavru tavşanı, 3 yavrusu olan kedisinin yanına bıraktı. Anne kedi, yavru tavşanı sahiplenip emzirmeye başladı. Yavru tavşan büyüdüğünde doğaya salınacak.

Olayı anlatan Şeref Aydın(32), "Bugün Kurşunlu'daki bahçemden dönerken köpekler tarafından kovalanan yabani tavşan arabamın önüne atladı. Bende köpekler zarar vermesin diye aldım, arabama koydum. Evimize getirdiğimiz de 'Boncuk' ismini verdiğimiz kedimize koklattım, ne tepki vereceğini düşündüm. Alıp kendi yavruları gibi emzirmeye başladı, sahiplendi. Şuan mutluyuz. İnşallah büyüdükten sonra yeniden doğal ortamına bırakmayı düşünüyoruz. Şuan tek başına yaşayabilecek durumda değil. Tavşanımızın ismi de Kurşunlu'dan esinlenerek, Çilek koyduk. İnşallah sapa sağlam büyür ve doğal ortamına tekrar yeniden bırakırız." dedi.

Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kedi
Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kedi
Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kedi
Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kedi
Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kedi

YORUMLAR
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KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR KIRIKKALE - Betonla toprak zemin arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı KIRIKKALE - Betonla toprak zemin arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kedi - Son Dakika
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