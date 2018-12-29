Son Dakika Haberleri: Koray Avcı, Bursalıları Coşturdu

Koray Avcı, Bursalıları Coşturdu

1 saat önce

BURSA'da sahneye çıkan sanatçı Koray Avcı, şarkıları ve sahne performansıyla hayranlarını coşturdu.

Koray Avcı, Bursalıları Coşturdu, System.String[]
BURSA'da sahneye çıkan sanatçı Koray Avcı, şarkıları ve sahne performansıyla hayranlarını coşturdu.

Söz yazarı ve şarkıcı Koray Avcı, Jolly Joker Bursa'da hayranlarının karşısına çıktı. Sahne performansının yarı sıra güçlü sesiyle geniş bir izleyici kitlesi bulunan Avcı, gecede, 'Senin için Değer' adlı üçüncü solo albümünden şarkıların yanı sıra, 'Leylim Ley' ve 'Kum Gibi' sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Koray Avcı, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında hayranlarıyla samimi diyaloglar kuran Koray Avcı, hareketli şarkılarında göbek dansı yapmayı da ihmal etmedi. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:30 Kaynak: DHA

Söz, Bursa, Koray Avcı, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız Arkadaşıyla Tartışan Genç, Kafenin Terasından Atlayıp Ağır Yaralandı Sofuoğlu'nun Danışmanından Skandal Sözler: Diğer Milletvekilleri Danışmanlarının Maaşlarından Pay Alıyor

Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 14:56:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koray Avcı, Bursalıları Coşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]