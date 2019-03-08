Koray ''Ne Hale Geldik?''
1 saat önce
Müziğe çocukluk yıllarından itibaren giriş yapan Koray Demirayak farklı kültürlerden beslenerek geçirdiği 11 yıllık müzik serüvenini yeni teklisi '' Ne Hale Geldik'' ile sürdürüyor.
Şarkılarının söz ve müzikleri tamamen kendisine ait olan ve esinlendiği noktaları 'köşede kalan anılar ve hayaller' olarak nitelendiren sanatçı Ne Hale Geldik şarkısı için ''anksiyete krizi'' betimlemesini yapıyor.
Belirli bir düzenden ziyade değiştirilmiş bir müzikal yapı oluşturma hedefinde olduğunu belirten sanatçının şarkısının klibini Baran Tezdören yönetti.
Koray ''Ne Hale Geldik'' 8 Mart'ta Sony Music Media etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyicileriyle buluşuyor!
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:05 Kaynak: Bültenler
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