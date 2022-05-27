Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor - Son Dakika
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Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor

27.05.2022 17:52
Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor

Ülkemizde havaların ısınmasıyla birlikte yeni bir tehlike daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene bir hayli panik yaratan Böğ ya da diğer adıyla Sarı Kız örümceği, üzerine basıldığında dahi ölmüyor. Karanlıkta ortaya çıkan ve ısırdığı bölgeden koca bir et koparan böğ korku yaratıyor.

Ülkemizde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların kene ve yılan telaşı arttı. Önce kene ardından da yılan ısırığına maruz kalan çok sayıda vatandaş, soluğu hastanede aldı. Bu gelişmeler yüzünden özellikle köylerdeki insanlar, hayvan saldırılarına karşı önlem almaya başladı.

BÖĞ YA DA DİĞER ADIYLA SARI KIZ

Ülkemizde son dönemde görülme sıklığı artan böğ ya da sarı kız olarak adlandırılan örümcek de hayli endişe yaratıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da daha sık görülen böğ hakkında dikkat çeken bilgiler mevcut.

Türkiye'de korkulu rüya olan Böğ geri döndü! Botla basılsa bile çare etmiyor, karanlıkta ortaya çıkıp ısırdığı yerden koca et koparıyor

GENELLİKLE GECELERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Sıcak ve kuru arazilerde yaşayan sarı kız, genellikle sıcak havalarda ve geceleri ortaya çıkıyor. Çok saldırgan bir yapıya sahip olması ve çene gücünün hayli yüksek olması nedeniyle ısırdığı yerden koca bir et koparabiliyor.

YETİŞKİN BİR İNSAN ELİ KADAR

Böğ'ün boyutu da gücü kadar korkutucu. Yetişkin bir sarı kız örümceği, yine yetişkin bir insanın elini bulabiliyor. Ayrıca 42 numara bir botla üzerine basılsa bile yine de ayakları dışarıda kalıyor. İşte tüm bu özellikler nedeniyle böğ endişeye neden oluyor.

HAKKARİ'DE YENİ BİR TÜR KEŞFEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sene "Hakkari Solifugae Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yeni bir böğ türü keşfedilmişti.

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Son Dakika Yaşam Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor - Son Dakika
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