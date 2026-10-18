Korkulan oluyor! Fransa\'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı

Fransa'da lüks mağazaların yağmalandığı ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı protestoların ardından dünyanın farklı ülkelerinde de kitlesel gösteriler gündeme geldi. Avrupa'daki eylemlerin yanı sıra ABD, Arjantin ve Hindistan'da da kalabalıklar sokaklara çıktı. Farklı nedenlerle düzenlenen protestolar, dünyanın birçok noktasında yaşanan toplumsal gerilimleri yeniden gündeme taşıdı.

FRANSA'DA SOKAKLAR KARIŞTI

Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlar, hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklara tepki gösteren yüz binlerce kişi sokaklara çıktı. Paris, Marsilya, Lyon ve Limoges başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerin bir bölümünde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Lüks mağazalar yağmalanırken kamu binaları ateşe verildi. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, olaylarda 1.200'den fazla kişinin gözaltına alındığını ve 150 polisin yaralandığını açıkladı.

PROTESTOLAR AVRUPA'NIN DİĞER ÜLKELERİNDE DE YAŞANIYOR

Fransa'daki olayların yanı sıra Belçika, İtalya ve Portekiz'de de ekonomik koşullara tepki gösteren kalabalıklar sokaklara çıktı.

Artan yaşam maliyetleri, konut fiyatları ve eğitim harcamaları protestoların öne çıkan nedenleri arasında yer aldı. Avrupa'nın farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde vatandaşlar, hükümetlerden ekonomik sorunlara çözüm bulunmasını istedi.

ABD'DE TRUMP KARŞITI GÖSTERİLER

Protestolar yalnızca Avrupa ülkeleriyle sınırlı kalmadı. ABD'de de Başkan Donald Trump yönetimine karşı düzenlenen "No Kings" gösterileri kapsamında birçok kentte eylemler gerçekleştirildi.

17 Ekim'de düzenlenen gösterilerde protestocular, yaklaşan ara seçimler öncesinde seçmenleri sandığa gitmeye çağırdı. Washington'daki Lincoln Anıtı çevresinde toplanan kalabalıklar, oy kullanma hakkına ilişkin pankartlar taşıdı.

ARJANTİN'DE ÖĞRENCİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de ise Devlet Başkanı Javier Milei yönetiminin üniversitelere ayrılan bütçeyi azaltmasına yönelik tepkiler büyüdü.

15 Ekim'de başkent Buenos Aires'te binlerce öğrenci ve eğitim çalışanı, Ulusal Kongre binası önünde toplandı.

Göstericiler, eğitim bütçesindeki kesintilere karşı çıkarak üniversitelere daha fazla kaynak ayrılmasını talep etti. Protestocular, eğitim politikalarının yanı sıra ekonomik koşulları da eleştirdi.

HİNDİSTAN'DA SEÇİM TARTIŞMASI SOKAĞA TAŞTI

Hindistan'da da seçmen listelerinde yapılan değişiklikler kitlesel gösterilere neden oldu. Başkent Yeni Delhi'de binlerce kişi, Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını talep ederek protesto düzenledi.

Muhalif gruplar, seçmen listelerinden milyonlarca kişinin çıkarılmasına tepki gösterirken, hükümet söz konusu düzenlemelere yönelik ayrımcılık suçlamalarını reddetti.

Güvenlik güçleri daha önce düzenlenen gösterilerde 2 binden fazla kişiyi gözaltına aldı.

DÜNYANIN FARKLI NOKTALARINDA AYNI ANDA PROTESTOLAR

Fransa'dan ABD'ye, Arjantin'den Hindistan'a uzanan gösteriler, farklı ülkelerde toplumsal ve ekonomik sorunlara yönelik tepkilerin büyüdüğünü ortaya koydu.

Avrupa ve Arjantin'de hayat pahalılığı ile eğitim bütçeleri öne çıkarken, ABD'de siyasi yönetim ve seçim hakları, Hindistan'da ise seçmen listeleri tartışmaların merkezinde yer aldı.

Farklı gerekçelerle düzenlenen bu eylemlerin ortak noktası, geniş kitlelerin taleplerini sokaklarda dile getirmesi oldu.