Korona virüs sebebiyle internetten alışveriş yüzde 40 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Korona virüs sebebiyle internetten alışveriş yüzde 40 arttı - Son Dakika Ekonomi

Korona virüs sebebiyle internetten alışveriş yüzde 40 arttı

6 saat önce

Korona virüs sebebiyle temel ihtiyaçların internet üzerinden karşılayan tüketiciler, son bir ayda internet üzerinden yapılan alışveriş oranını yüzde 40 arttırdı.

Korona virüs sebebiyle internetten alışveriş yüzde 40 arttı, System.String[]

Korona virüs sebebiyle temel ihtiyaçların internet üzerinden karşılayan tüketiciler, son bir ayda internet üzerinden yapılan alışveriş oranını yüzde 40 arttırdı.


Bu artış mağduriyetlerin yaşanmaması için alışverişlerin kurumsal ve güvenilir siteler üzerinden yapmasını gündeme getirdi. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Satıcılar e-ticaret iletişim bilgilerini siteleri üzerinden vermektedirler. Bu bakımdan satıcıların sitelerinde MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) numaraları olup olmadığı kontrol edilmelidir. MERSİS numarası bulunan siteler güvenilir sitelerdir" dedi.


İçinde bulunduğumuz korona virüs süreci internet satışlarını arttırırken, dolandırıcılar da internet satışları üzerinden nemalanıp tüketicileri mağdur etmeye başladı. Özellikle; maddi yardım, borç erteleme ve temizlik ürünleri üzerinden hareketle tüketicileri en hassas ihtiyaçlarından yakalayan dolandırıcılar, bu hassas yaklaşımlar üzerinden tüketicinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini alıp canlarını yakıyor. ya da mobil bankacılık ve internet şubeleri kopyalanarak kullanıcıların bilgilerini elde etmeye çalışılıyor. Tüketicinin bu konularda çok dikkatli olması gerekiyor.


Tüketicinin sahte internet sitelerine yönlendirme, acil yardım adına bağış toplama, faiz indirimi, borç erteleme bahanesiyle kart bilgilerinin ele geçirilmesi gibi tuzaklara dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Sıtkı Yılmaz, "Özellikle telefon, sahte sosyal medya hesapları üzerinden yapılan indirimli ve ucuz satışların cazibesine kapılmamak gerektiğini söyledi. Kredi kartı üzerinden yapılan alışverişlerde 3D Secure yönteminin kullanılmasının son derece önemli olduğunu, 3D Securenin mağduriyetleri önleyen güvenli bir sistem olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "İnternet alışverişlerinde, dolandırıcılığın yanı sıra diğer önemli bir risk de mal tesliminde karşılaşılmaktadır. Korana virüs nedeniyle mal tesliminde, kredi kartı ödeme işleminde güvenli sosyal mesafe korunmalı, teslim alınan mal nedeniyle hijyen koşullara son derece dikkat edilmelidir. Bu risklere dikkat eden tüketici hem dolandırıcılardan hem de korona virüs tehlikesinden korunmuş olur" diye konuştu. - BURSA

Sıtkı Yılmaz, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:26 Kaynak: İHA

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