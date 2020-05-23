Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan kısıtlamalara aykırı davranmakla suçlanan... - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan kısıtlamalara aykırı davranmakla suçlanan...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetinin belirlediği sokağa çıkma kısıtlamalarına aykırı davranmakla suçlanan başdanışmanı Dominic Cummings'i tepkilere karşın görevden almadı.

Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan kısıtlamalara aykırı davranmakla suçlanan..., System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetinin belirlediği sokağa çıkma kısıtlamalarına aykırı davranmakla suçlanan başdanışmanı Dominic Cummings'i tepkilere karşın görevden almadı.

Günlük koronavirüs basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakan Johnson'ın, Cummings'e "tam destek" verdiğini söyledi.

Dominic Cummings'in, eşi koronavirüse yakalanmışken, onunla birlikte Londra'dan yaklaşık 416 kilometre uzaktaki Durham'a gittiği ortaya çıkmıştı.

Cummings bugün gazetecilere yaptığı açıklamada ailesini ziyaret ederek "doğru olanı" yaptığını söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise Cummings'in 4 yaşındaki çocuğunun semptom gösterip göstermediğini görmek istediği belirtildi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Görünen o ki Cummings için başka, İngiliz halkı için başka kurallar var" denildi.

İşçi Partisi, Cummings'le ilgili olarak Başbakanlık'tan yapılan açıklamanın da tatmin edici olmadığını vurguladı.

'Ya istifa etsin ya da görevden alınsın'

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ise Cummings'in istifa etmesini ya da görevden alınmasını istedi.

SNP ayrıca olayla ilgili olarak soruşturma açılmasını talep etti.

Siyasi danışman ve stratejist olan Cummings özellikle İngiltere'de 2016'daki referandum öncesi yürütülen tartışmalı kampanyadaki rolü nedeniyle bazı çevrelerce "Brexit'in mimarı" olarak da görülüyor.





Mehmet Cahit Turhan, İşçi Partisi, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 07:32 

Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan kısıtlamalara aykırı davranmakla suçlanan... - Son Dakika Dünya

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