Koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahipleri için 'askıda peynir' - Son Dakika
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Koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahipleri için 'askıda peynir'

6 saat önce

İZMİR'in Balçova ilçesinde daha önce ihtiyaç sahibi öğrencilere 'askıda peynir' uygulamasıyla yardım eli uzatan şarküteri işletmecisi Nevzat Elaldı, şimdi de koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlar için harekete geçti.

Koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahipleri için 'askıda peynir', System.String[]

İZMİR'in Balçova ilçesinde daha önce ihtiyaç sahibi öğrencilere 'askıda peynir' uygulamasıyla yardım eli uzatan şarküteri işletmecisi Nevzat Elaldı, şimdi de koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Hayırseverlerin şarküteriden alışveriş yapıp, fişini bırakması durumunda satın aldığı gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyleyen Elaldı, "Biz gönlü zengin bir milletiz. Bu kampanyayı tek başıma yürütmem mümkün değil. Gelin, hepimiz elimizi taşın altına koyalım" dedi.

Balçova'da şarküteri işleten Nevzat Elaldı, ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı 'askıda peynir' kampanyasıyla binlerce öğrenciye yardım eli uzattı. Kartını gösteren öğrencilere peynir, yumurta, tereyağı, zeytin ve sucuk yardımı yapan işletmeci, aynı zamanda hayırseverlerin şarküteriden alışveriş yapıp, fişini bırakması durumunda satın aldığı gıdaları da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Elaldı, şimdi ise tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle iş yeri kapanan vatandaşlar için harekete geçti. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Elaldı, "Yeniden bir kampanya başlatmak için çalışma yaptım hatta küçük bir denememiz oldu. Bir gün içinde yüzlerce ihtiyaç sahibi işletmemize geldi. Hiçbirini geri çevirmedim ancak gördüm ki böyle bir kampanyayı tek başıma yürütmem mümkün değilmiş. Şimdi bu kampanyayı başlatmak için destek bekliyorum. Biz gönlü zengin bir milletiz. Gelin, hepimiz elimizi taşın altına koyalım" dedi.

'GÜZEL BİR ŞEY YAPMANIN HAZZIYLA UYUDUK'

Daha önce zor durumdaki öğrenciler için düzenlediği kampanyayı hatırlatan Elaldı, "Bu kampanya zor durumda kaldıklarında işletmemize gelip günlük, haftalık şeklinde ihtiyaçlarını karşılamak yönündeydi. Çok güzel geçti ve çok fazla kişiye ulaştık. İşletmemize gelen müşterilerimiz bütçesine göre bir kalıp peynir, bir kutu yumurta, 250 gram lor, sucuk gibi gıdaları satın alıp bunları işletmemizdeki askıya asıyordu. Bizler de bu gıdaları öğrencilerimize ulaştırıyor ve bu iş için işletme olarak ayırdığımız bütçeyle de gıdaları çoğaltarak çok güzel bir kampanyaya imza atmıştık. Sosyal medyada bu kampanya 1 buçuk milyondan fazla kişiye ulaşmıştı. Çok ciddi sayıda öğrenciye faydamız oldu. Çok keyif aldık, mutlu olduk ve kafamızı yastığa koyduğumuzda güzel bir şey yapmış olmanın hazzıyla uyuduk" diye konuştu.

'GÖNLÜM RAZI DEĞİL'

Dünya olarak koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini belirten Elaldı, "İşverenler bile şu anda geliri olmadığı için mağdur durumdalar. Bir de asgari ücretle çalışan ve iş yerleri kapanmış olan büyük bir kesim var. Mağdur vatandaşlarımız için ben de yeniden bir kampanya başlatmak istiyorum. Gönlüm o insanların evinde yiyeceklerinin olmamasına razı değil. Bu kampanyanın sosyal boyutu çok büyük ve tek başıma işletme olarak bunun altından kalkmam mümkün değil. Esnaf arkadaşlarımızı, ticaret insanlarını bu projeye destek olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

İŞLETMEDE TEDBİRLER ALINDI

Öte yandan işletmesinde koronavirüs önlemlerinin de alındığına değinen Elaldı şunları söyledi: "İşletmemizde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğe uygun olarak bizler de koronavirüsle mücadeleye karşın tüm önlemlerimizi aldık. Girişlerdeki ayak dezenfektanımızda misafirlerimiz ayaklarını dezenfekte ediyor. Küçük bir işletme olduğu için 1 buçuk metre mesafesini koruyarak iki kişiyi ağırlayabiliyoruz. Hiçbir ürüne misafirlerimizin dokunmaması kaydıyla içeri alıyoruz. Para alışverişi sırasında dezenfektan kullanıyoruz. Her gün üçer kez alkali ürünlerle tüm işletmeyi dezenfekte ediyoruz" dedi.


Balçova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:04 Kaynak: DHA

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