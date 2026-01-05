Korsan Cemevi Tartışması Bahçelievler'de Gündemde - Son Dakika
Korsan Cemevi Tartışması Bahçelievler'de Gündemde

05.01.2026 20:24
CHP'li Akpolat'ın 'korsan cemevi' ifadesi mecliste tartışmalara yol açtı, Başkan Bahadır tepki gösterdi.

Bahçelievler Belediye Meclisinde, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat'ın Bahçelievler Cemevi'ne yönelik kullandığı "korsan cemevi" ifadesi tartışmalara neden oldu.

Bahçelievler Belediye Meclisi ocak ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yönetiminde belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bahadır, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat'ın Bahçelievler Cemevi'ne yönelik "Korsan cemevi" ifadesinin üzücü bir tabir olduğunu söyledi.

Alevi vatandaşlara yetmediği için yer yaptıklarını, siyasi olarak kendilerinin buradan vurulmak istendiğini belirten Bahadır, "Buranın kararını buradan ortak geçirdik. 'Korsan cemevi' denildiğinden ben Alevi arkadaşlarımdan hemen itiraz bekliyordum, hepsinin ayağa kalkması lazımdı." dedi.

Bahadır, kendisinin ise Alevileri çok sevdiğini dile getirerek, "Allah için bizden ayrı görmüyorum. Bunu da oy kaygısı için yapmadığımı herkes de bilir. Bu karar Bahçelievler Meclisi'nden, İBB'den geçmiş. Cemevi olmuş yere 'korsan cemevi' diyor. Şu anda küçük bir şey yaptık. Küçük olduğundan diyordur. Paramız o kadar, ne yapalım? İBB destek versin." diye konuştu.

Murat Kurum'un İBB başkan adayı olduğu dönemde alana yeni cemevi yapmak için söz verdiğini aktaran Bahadır, şöyle devam etti:

"Olmadı, Ekrem Bey seçildi. Biz de ne yaptık? Yazımızı yazdık. Tam 1 yıl oluyor neredeyse, İBB hiç dönmedi. (CHP) İlçe başkanı orası 'korsan cemevi' diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Türkiye'mizde böyle mezhepsel bir ayrıştırma yapmayın. Bunu cami içinde söylese karşı çıkarım, cemevi için de. Ben burada Alevi canlarımıza yağ çekeyim diye yapmıyorum. Beni tanıyan herkes bilir. Ben içi, dışı bir insanım. Duyuldu, tepkiler oldu, sosyal medya çalkalandı. Sonra da CHP'nin Çağrı Grubu Başkanı Gürsel Tekin, CHP İlçe Başkanı hakkında soruşturma başlattı. Bu sefer hemen aramaya başladılar. Hacıbektaş Veli Derneği Başkanımız çok erdemli bir hareket yaptı, 'Eğer özür dilersen bizim kabulümüzdür' dedi. Ondan önce ses seda çıkmamıştı ama Gürsel Tekin'in açıklamasının ardından hemen gitti, özür diledi."

"Komisyonda geçen dönem öyle karar almıştık"

CHP'li Meclis Üyesi Faruk Güntürk ise parti olarak ibadetin, inanışların, dini alanların siyasete konu edilmesine karşı olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın cemevi konusunu siyasete konu ettiğini savunan Güntürk, "İnanışlarla alakalı, komisyonda geçen dönem öyle karar almıştık. Bir cemevi yapılmış. Bu cemeviyle alakalı planlara da resmi olarak geçmesi için grup olarak ciddi girişimde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA

