Korsan olduğu belirlenen 4 bin 418 kitap ele geçirildi - Son Dakika

Silivri'de düzenlenen operasyonda, korsan olduğu belirlenen 4 bin 418 kitap ele geçirildi.
Silivri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik TEM Büro Amirliği ekiplerince Selimpaşa Mahallesi'nde korsan kitap ve DVD satışının yapıldığı 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda korsan olduğu belirlenen çeşitli yayın evlerine ait 4 bin 418 kitap ve 427 DVD ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca şeffaf jelatin üzerinde 19 bandrol hologramı bulundu.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:26 - Kaynak: AA
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