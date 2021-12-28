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Kovid-19 nedeniyle Çorum'da toplam 1491 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle Çorum'da toplam 1491 kişi yaşamını yitirdi

28.12.2021 15:35
Kovid-19 nedeniyle Çorum'da toplam 1491 kişi yaşamını yitirdi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çorum'da toplam 1491 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çorum'da toplam 1491 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çiftçi, Buhara Kadın Kültür Merkezi'ndeki muhtarlarla istişare toplantısında, Kovid-19 salgınında 2 yılın geride kaldığına işaret etti.

İki yılın yoğun bir mücadeleyle geçtiğini belirten Çiftçi, "Salgın sürecinde 1491 vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenabıhak'tan rahmetler diliyorum." dedi.

Vatandaşların aşı yaptırmasının salgınla mücadeledeki en etkili yöntem olduğunun altını çizen Çiftçi, "Salgın sürecinde bizi rahatlatan, bizi güçlü kılan en büyük silahımız aşı. Bu hafta itibariyle 18 yaş üstü vatandaşlarımızdan aşı olanların oranı yüzde 82,1. Oldukça yüksek bir orandayız. 12 yaş ve üzerinde ise yüzde 80,2. Bu da yüksek." diye konuştu.

Çiftçi, muhtarların köylerinde vatandaşları organize etmeleri durumunda mobil aşı ekiplerinin köylerde toplu aşılama yapabildiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Son yaptırdığı aşının üzerinden 3 ay geçmiş vatandaşlarımıza köylerimizde toplu aşı yapabiliyoruz. Vatandaşları bir araya getirip, İl Sağlık Müdürlüğüne de haber verirseniz mobil aşı ekipleri köylere gelecek, vatandaşlarımız hiç hastaneye gelmeden aşı yaptırabilecek. Köy muhtarlarımız bu konuyu dikkate alırlarsa salgınla mücadelede elimizi biraz daha güçlendirmiş oluruz."

Vali Çiftçi, 2021 yılının deprem, sel, orman yangınları, kur yükselişleri gibi sorunlarla mücadele içinde göz açıp kapayıncaya kadar bittiğini belirterek, 2022'nin devlet ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ile çeşitli kurumların yöneticileri katıldı.

Kovid-19 nedeniyle Çorum'da toplam 1491 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19 nedeniyle Çorum'da toplam 1491 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19 nedeniyle Çorum'da toplam 1491 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19 nedeniyle Çorum'da toplam 1491 kişi yaşamını yitirdi

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Çiftçi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle Çorum'da toplam 1491 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 nedeniyle Çorum'da toplam 1491 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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