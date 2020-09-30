Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1178, Brezilya'da 863 kişi öldü - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1178, Brezilya'da 863 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1178, Brezilya'da 863 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1178, Brezilya'da 863 kişi öldü, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1178, Brezilya'da 863 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1178 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 97 bin 529'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 80 bin 472 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 225 bin 763'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 187 bin 825'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, küresel çapta günlük olarak en yüksek sayıda vaka ve ölümlerin kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'nci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.

Brezilya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 863 kişi hayatını kaybetti.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 863 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 142 bin 921'e, vaka sayısı da 32 bin 58 artarak 4 milyon 777 bin 522'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 979 bin 519 vaka ve 35 bin 391 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 135 bin 88 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan, Brezilya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 08:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1178, Brezilya'da 863 kişi öldü - Son Dakika

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